В Петербурге вступит в силу временный запрет на ночную работу кафе и объектов досуга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Временный запрет на работу в ночные часы заведений общепита, кинотеатров, концертных залов и других объектов досуга вступит в силу в Санкт-Петербурге в понедельник. После периода нерабочих дней в городе начнется стандартная рабочая неделя, школы и детские сады возобновят работу в обычном режиме.

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора и положениями антиковидного постановления правительства города, в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября была приостановлена работа большинства заведений общепита и объектов розничной торговли, кроме аптек, заправок и магазинов с товарами первой необходимости. Закрывались предприятия сферы развлечений и досуга, фитнес-центры, бассейны, салоны красоты (за исключением парикмахерских). Организованным группам детей временно не разрешалось посещение театров и музеев (это не распространялось на посещение с членами семьи). С понедельника эти ограничения прекращают свое действие, однако вступит в силу ряд новых антиковидных мер.

"С 8 ноября организации общепита, цирки, концертные залы, кинотеатры, а также прочие организации исполнительских искусств, аквапарки, зоопарки, океанариумы, ледовые катки будут работать только до 23:00. Также до 23:00 разрешается проводить культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, физкультурные, торжественные и досуговые мероприятия при условии соблюдения предписанных ранее требований, в том числе по количеству участников", - рассказали в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

С 1 ноября численность массовых мероприятий, которые можно проводить в городе без согласования, снижена с 75 до 40 человек. Для театров, музеев, цирков, концертных и выставочных залов, кинотеатров, при размещении в домах отдыха продолжает действовать режим обслуживания посетителей по предъявлению QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесенный ковид. Кроме того, с 30 октября невакцинированным гражданам старше 60 лет рекомендовано не покидать место проживания, за исключением случаев особой необходимости.

В соответствии с постановлением, которое ранее подписал губернатор Александр Беглов, с 15 ноября необходимо будет предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, развлекательных заведениях, а также на церемонии торжественной регистрации брака. С 1 декабря QR-код нужно будет предъявлять при посещении предприятий общепита, за исключением производственных столовых, вокзалов и аэропорта, а также объектов розничной торговли, кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов с товарами первой необходимости.

По последним данным, в Санкт-Петербурге выявили 730 462 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 659 978 человек, умерли 24 467. За последние сутки в городе выявили 2 551 случай заражения ковидом.