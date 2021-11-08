В Москве и Подмосковье завершился режим нерабочих дней

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Ограничительные меры для профилактики коронавирусной инфекции продолжат действовать в Москве и Московской области после завершения нерабочих дней. С 8 ноября в столице и Подмосковье приостановят бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте для соблюдающих домашний режим, а посетить музеи и театры можно будет только при наличии QR-кодов.

Ожидается, что с понедельника в Москве и Подмосковье начнут работать организации общественного питания, салоны красоты, торгово-развлекательные центры и другие учреждения, которые закрыли с 28 октября согласно указу мэра столицы и постановлению губернатора области, а также возобновятся очное обучение в школах и очно-заочные занятия в вузах.

Как объяснил мэр Москвы Сергей Собянин, 8 ноября Москва возвращается к "обычному режиму": ситуация, связанная с пандемией, "более-менее стабилизировалась", но остается достаточно напряженной. В связи с этим нерабочие дни продлены не будут, однако в городе сохранятся некоторые ограничения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в свою очередь поблагодарил медиков и вакцинировавших жителей, которые "стараются ограничивать контакты и заботятся о здоровье близких". По его словам, ситуация с ковидом в Подмосковье постепенно стабилизируется.

В театры и музеи - по QR-коду

В московских и подмосковных театрах и музеях увеличивается максимальная заполняемость до 70%, но требование соблюдать масочный режим и использовать систему QR-кодов для организации входа посетителей сохраняются.

Кроме того, в столице с понедельника вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Организаторам мероприятий с числом участников менее 500 человек также рекомендуется принять аналогичные решения.

Согласно постановлению губернатора Подмосковья, с 8 ноября решено сократить предельное число зрителей на спортивных, развлекательных и других мероприятиях, если хотя бы у части из них не будет QR-кодов. В закрытых помещениях максимальное число зрителей при таких условиях ограничили до 50 человек, на открытом воздухе - до 500.

Домашний режим и удаленка

Правило, согласно которому предприятия должны перевести не менее 30% своих сотрудников на дистанционную работу, включая всех работников с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет, продолжит действовать в Московском регионе до 25 февраля 2022 года.

Горожане, которые входят в эти социальные группы, не прошли вакцинацию и не болели COVID-19 в последние шесть месяцев, обязаны соблюдать домашний режим. В это время не следует покидать свои дома за исключением случаев, когда нужно сходить к врачу, купить продукты в ближайшем магазине, выгулять питомца или выбросить мусор. Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются.

Также с 8 ноября организации Подмосковья и индивидуальные предприниматели могут самостоятельно принять решение, пускать ли граждан исключительно с QR-кодом, а агрегаторы такси будут обязаны передавать заказы только вакцинированным водителям.

Без "риска" в транспорте

Кроме того, с 8 ноября приостановят бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте для тех, кто должен соблюдать домашний режим, - людей старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.

Социальные транспортные карты не заблокируют гражданам из группы риска, которые переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев или прошли вакцинацию. Также соцкарту разблокируют сразу после вакцинации первым компонентом, либо если человек выздоровел после заражения коронавирусной инфекцией.

"Выходные" закончились

Власти Москвы и Подмосковья ввели ряд ограничительных мер на фоне растущей заболеваемости коронавирусом. С 28 октября по 7 ноября в столице и области были объявлены нерабочие дни.

Были закрыты кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины, школьники ушли на каникулы, а вузы и средние профессиональные учебные - на дистанционный режим. Продолжали работу только продовольственные, продающие товары первой необходимости магазины и аптеки.