Власти США начинают требовать от въезжающих в страну иностранцев справку о вакцинации

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов с понедельника начинают требовать от въезжающих в страну иностранцев свидетельство о полном прохождении вакцинации от коронавируса. Согласно новым правилам, вступающим в силу с полуночи по местному времени (08:00 мск), приниматься будут только справки о прививке препаратами, одобренными медицинским регулятором США или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Таким образом, на данный момент речь идет только о восьми вакцинах. Это препараты американских компаний Moderna ("Модерна"), Johnson & Johnson ("Джонсон энд Джонсон"), консорциума Pfizer ("Пфайзер") и BioNTech ("Бионтек"), британско-шведской компании AstraZeneca ("Астразенека"), индийские вакцины Covishield ("Ковишилд") и Covaxin ("Коваксин"), а также препараты китайских компаний Sinovac Biotech ("Синовак байотек") и Sinopharm ("Синофарм").

Препараты из РФ пока не числятся в данном списке, однако Российский фонд прямых инвестиций подписал все документы, необходимые для оценки ВОЗ вакцины "Спутник V" в рамках процедуры включения в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко после встречи с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом 1 октября заявлял, что все препятствия для регистрации "Спутника V" организацией на данный момент устранены.

"Спутник V" используется во множестве стран, в том числе в соседней с США Мексике. Ранее президент этой страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявлял, что направит ВОЗ официальный запрос с просьбой ускорить регистрацию ряда вакцин, которые уже длительное время используются в борьбе с пандемией, в том числе "Спутника V". В свою очередь глава департамента Северной Америки МИД Мексики Роберто Веласко сообщал о том, что Вашингтон и Мехико обсуждают возможность предоставления допуска на американскую территорию жителям латиноамериканской страны, привитым от коронавируса "Спутником V".

Как подчеркивал представитель американской администрации на специальном брифинге для журналистов, власти США учитывают, что ВОЗ регулярно пересматривает свои оценки. Поэтому, отвечая на вопрос о том, будет ли возможным расширение списка препаратов, вакцинация которыми позволяет въехать в США, американский чиновник отметил, что это "динамичный процесс".

Как заявлял руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, подтверждение полной вакцинации будет требоваться перед посадкой на самолет в США, при этом "исключения из этих правил будут чрезвычайно ограниченными". В свою очередь, как отмечали в федеральных Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, прибывающие в страну иностранцы могут также быть привиты первой и второй дозой разных вакцин, однако все равно обе они должны быть одобрены медицинским регулятором США или ВОЗ. Кроме того, как объявляла американская администрация, сохраняется необходимость предъявлять перед посадкой на самолет отрицательный результат теста на коронавирус, который был сдан не ранее чем за три дня до вылета.

Снятие существовавших ограничений

Одновременно с введением новых требований власти США снимают ряд ограничений на въезд, которые существовали до этого. Начиная с 2020 года американская администрация в целях предотвращения распространения коронавируса запрещала въезд в страну большинству иностранцев, которые за последние две недели находились на территории Великобритании, 26 государств Шенгенской зоны, Ирландии, Китая, Индии, ЮАР, Ирана или Бразилии. Впервые такие меры были введены в марте прошлого года еще Дональдом Трампом, который тогда был президентом США. Теперь эти ограничения снимаются: вместо этого единые правила вводятся для всех стран.

Как заявил агентству Рейтер представитель американской администрации высокого ранга, власти США в связи со снятием существовавших ранее ограничений "ожидают накопившегося спроса на поездки, это будет означать, что время ожидания для путешественников будет более длительным, чем обычно". По его словам, правительство США это учло, так что количество сотрудников на пунктах прибытия в страну было увеличено до того же уровня, который был до пандемии. Тем не менее в первые дни ожидаются длинные очереди, отметил он.