КВН отмечает 60 лет в эфире

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. "Клуб веселых и находчивых" (КВН) в понедельник отмечает юбилей - легендарной телепередаче исполнилось 60 эфирных лет. Первый выпуск КВН состоялся в эпоху черно-белого телевидения 8 ноября 1961 года.

"КВН исполнилось 60 лет. Нас действительно можно назвать долгожителями на отечественном ТВ. Конечно, сегодня КВН "не тот", но так и должно быть. Все течет, все меняется, и КВН идет в ногу со временем. Однако есть вещи, которые неизменны, и в первую очередь это любовь зрителей", - сказал ТАСС бессменный телеведущий игры Александр Масляков. По его словам, сегодня на отечественном ТВ достаточно юмористического контента различных жанров. "Это раньше был только КВН, но он был повсюду. Даже когда был перерыв в телевещании, в КВН продолжали играть: в школах, институтах, на предприятиях. Меня часто приглашали на такие игры, и когда КВН вернулся, можно сказать, что вернулся он на ТВ. Из жизни людей он никуда не уходил. Он уже тогда стал частью нашей жизни и продолжает оставаться", - сказал он.

Масляков считает, что КВН давно приобрел статус международной кузницы творческих кадров. Среди бывших игроков - Геннадий Хазанов, Юлий Гусман, Валдис Пельш, Алексей Кортнев, Семен Слепаков, Михаил Галустян, Александр Ревва, Дмитрий Хрусталев и многие другие. По словам Маслякова, движение КВН развивается в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, странах Балтии, Израиле, Белоруссии, Грузии, Армении, Азербайджане, Абхазии, Киргизии, а также в Великобритании и США. "У нас играют и люди в возрасте, и, естественно студенты, и дети. Всероссийская "Юниор-лига" КВН объединяет 61 официальное региональное представительство. Общее количество детей, задействованных в КВН, - около 100 тыс. человек. Когда все начиналось, никто даже представить такого не мог", - сказал Масляков.

Юбилей КВН отметят 23 ноября в столичном Crocus City Hall. На сцене соберутся самые популярные команды. Зрителей ждет игра со звездным жюри, именитыми гостями и легендарным Масляковым.

Прообраз КВН

Прообразом КВН была телепрограмма "Вечер веселых вопросов" (ВВВ), созданная в 1957 году основателем первой в СССР молодежной редакции ЦТ "Фестивальная" Сергеем Муратовым, врачом Альбертом Аксельродом и инженером Михаилом Яковлевым. Идея была позаимствована у чешского режиссера Станислава Страда, автора популярной в Чехословакии телепередачи "Гадай, гадай, гадальщик". Впервые в истории советского телевидения микрофон оказался в руках у зрителей. Случайные люди вызывались на сцену при помощи трюков. Например, ведущий выстреливал в зал парашютиком - на кого опустится, тот и выходит.

8 ноября 1961 года Муратов, Аксельрод и Яковлев выпустили новую программу, название телевизионному проекту было дано в честь популярных в то время в СССР черно-белых телевизоров КВН. В отличие от программы-предшественницы, в КВН соревновались команды студентов вузов. Конкретного сценария не было, большая часть программы шла экспромтом. На первую игру были приглашены команды из Московского института иностранных языков и Московского инженерно-строительного института (МИСИ, ныне - Московский государственный строительный университет).

С 1964 года передачу стал вести Александр Масляков. Гимном КВН тех лет была песня "Урочный день, урочный час", написанная композитором Юрием Саульским. До 1968 года программа КВН выходила в прямом эфире. В 1971 году ее закрыли.

"Мы начинаем КВН"

Телепередача возродилась через 15 лет по инициативе капитана команды МИСИ 1960-х годов Андрея Меньшикова и драматурга Бориса Салибова, на роль ведущего был вновь приглашен Александр Масляков. 25 мая 1986 года в эфир вышла первая игра обновленного КВН между командами инженерно-строительных институтов Москвы и Воронежа. В том же году для обновленной передачи композитором Владимиром Шаинским на слова Бориса Салибова был написан гимн "Мы начинаем КВН".

В 1996 году был создан Международный союз КВН, объединивший команды клуба в рамках различных лиг.

За всю историю КВН в состав жюри входили около 200 известных персон, среди них - генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, режиссер и телеведущий Юлий Гусман, народный артист России Геннадий Хазанов, телеведущий Валдис Пельш и многие другие. Организацией Высшей лиги КВН занимается телевизионное творческое объединение "АМиК" ("Александр Масляков и компания"), основанное в 1990 году.