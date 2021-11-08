В Венесуэле начинают вакцинацию от коронавируса детей старше двух лет

ГАВАНА, 8 ноября. /ТАСС/. Руководство Венесуэлы с понедельника начинает вакцинацию от коронавируса детей старше двух лет. Всего в республике прошли вакцинацию 70% граждан, сообщил в воскресенье президент Николас Мадуро.

"Вакцинировано 70% населения Венесуэлы. Я должен сообщить, что в понедельник, 8 ноября, в Венесуэле начнется вакцинация детей старше двух лет", - сказал глава государства в эфире телеканала Venezolana de Televisión. Он отметил, что к 30 ноября планируется вакцинировать 80% населения, а к 31 декабря - 90%.

По сведениям Минздрава Венесуэлы, с начала пандемии в республике коронавирусом заразились более 412 тыс. человек, 4 955 умерли от последствий заражения. Правительство страны использует для вакцинации препараты, полученные от России, Китая и Кубы.