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Пандемия COVID-19

В Венесуэле начинают вакцинацию от коронавируса детей старше двух лет

По словам президента Николас Мадуро, к 30 ноября планируется вакцинировать 80% населения, а к 31 декабря - 90%

ГАВАНА, 8 ноября. /ТАСС/. Руководство Венесуэлы с понедельника начинает вакцинацию от коронавируса детей старше двух лет. Всего в республике прошли вакцинацию 70% граждан, сообщил в воскресенье президент Николас Мадуро.

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"Вакцинировано 70% населения Венесуэлы. Я должен сообщить, что в понедельник, 8 ноября, в Венесуэле начнется вакцинация детей старше двух лет", - сказал глава государства в эфире телеканала Venezolana de Televisión. Он отметил, что к 30 ноября планируется вакцинировать 80% населения, а к 31 декабря - 90%.

По сведениям Минздрава Венесуэлы, с начала пандемии в республике коронавирусом заразились более 412 тыс. человек, 4 955 умерли от последствий заражения. Правительство страны использует для вакцинации препараты, полученные от России, Китая и Кубы.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПандемия COVID-19
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