Штормовое предупреждение объявили в Магаданской области из-за метели

ТАСС, 8 ноября. Спасатели в понедельник в связи с непогодой объявили экстренное предупреждение на всей территории Магаданской области, сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре региона.

"Объявлено экстренное предупреждение на 8 ноября 2021 года. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня, связанных с повреждением или обрывом линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта и дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов на дорогах, налипанием снега на провода и деревья, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий, нарушением автомобильного сообщения, возможной деформацией и обрушением слабоукрепленных конструкций, а также обрушением снежных козырьков и сосулек, травматизмом и гибелью людей", - рассказали в центре.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области, на территории области с ночи наблюдаются метель и сильный ветер. В региональный Минтранс направлены рекомендации с просьбой усилить контроль за состоянием автодорог, привести силы и средства в режим повышенной готовности.