Сотрудникам санатория Камчатки погасили долги по зарплате после вмешательства прокуратуры

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Более 60 сотрудников санатория "Жемчужина Камчатки" получили заработную плату, которую им задолжало предприятие после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Елизовская городская прокуратура Камчатского края провела проверку соблюдения трудового законодательства в санатории "Жемчужина Камчатки". Установлено, что перед 66 работниками предприятия образовалась задолженность по оплате труда за апрель - сентябрь 2021 года в размере 6 млн рублей.

"Для устранения нарушений прокуратура приняла комплекс мер реагирования: в организацию внесены представления об устранении нарушений закона, в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ ("Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы"). После вмешательства прокуратуры заработная плата выплачена работникам", - говорится в сообщении.

"Жемчужина Камчатки" - старейшая здравница на полуострове, расположенная в Елизовском муниципальном районе края. В санатории лечат заболевания кожи, болезни нервной системы, урологические и гинекологические заболевания.