В Приморье число новых случаев заражения коронавирусом за сутки впервые превысило 350

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноября. /ТАСС/. Количество новых случаев заражения коронавирусом в Приморье впервые превысило 350 за сутки. Об этом сообщается в понедельник в Telegram -канале регионального правительства.

"8 ноября - 356 случаев заражения, всего - 78 805 случаев заражения. 69 458 человек выздоровели, 1 292 - умерли. Всего привит 576 261 [человек]", - говорится в сообщении.

Работодателям рекомендовано обеспечить перевод на дистанционную работу сотрудников старше 60 лет, граждан с хроническими заболеваниями на четыре недели для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета. Также предстоит освободить от работы в течение двух дней с сохранением зарплаты работников при прохождении вакцинации.

Кроме того, для сдерживания дальнейшего распространения коронавирусной инфекции среди населения Приморского края принято постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. С 11 ноября от работы будут отстранять граждан, которые не сделали первую прививку, с 15 декабря - всех, кто не завершил вакцинацию и не имеет противопоказаний к ней.

Система QR-кодов в Приморье введена с 30 октября. При посещении мест общепита, учреждений культуры и спорта граждане в обязательном порядке должны предъявлять QR-коды о прохождении вакцинации либо о перенесенном заболевании. Доступ в эти учреждения граждан с медотводом возможен только при наличии справки определенного образца, выданной медучреждением.

В регионе на протяжении четырех недель ежедневно растет число заразившихся коронавирусом. По предложению главы регионального Роспотребнадзора планируется расширить перечень предприятий, в которые вход будет разрешен при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию от COVID-19. В него войдут торговые центры, гостиницы, парикмахерские, сауны.