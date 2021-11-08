Авиасообщение между югом и севером Сахалина восстановили после непогоды

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Самолет до Охи (самый северный город на Сахалине) в понедельник утром успешно вылетел из Южно-Сахалинска после улучшения погодных условий на севере острова. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту областного центра.

"Самолет вылетел в Оху в 11:30 (03:30 мск - прим. ТАСС)", - рассказали в аэропорту.

Согласно данным по отслеживанию рейса, сейчас воздушное судно находится уже на подлете к территории Охинского городского округа. После обеда самолет совершит обратный рейс с новыми пассажирами.

Ранее сообщалось, что 7 ноября на севере Сахалина бушевала метель. При этом в южной и центральной частях острова все это время стояла хорошая солнечная погода без осадков и ветра. Из-за непогоды на севере в воскресенье было прервано авиасообщение между Южно-Сахалинском и Охой.