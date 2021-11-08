Во Владивостоке обустроят участки прогулочной зоны вдоль Амурского залива

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноября. /ТАСС/. Обустройство участков прибрежной тропы здоровья, вдоль Амурского залива во Владивостоке, запланировано на 2022 год. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора, главный архитектор Дирекции общественных пространств города Лилия Гиззятова.

Идею создания прогулочной тропы вдоль Амурского залива "Берег здоровья" в 2013 году поддержали более 40 тыс. жителей Владивостока. Первый участок маршрута благоустроили в 2015 году, предполагается, что непрерывная пешеходная зона вдоль побережья объединит несколько городских районов.

"По тропе здоровья все достаточно сложно, потому что она складывается из нескольких участков. <…> На части пляжа Татарка, [которую частично благоустроили в этом году], будет зона детской площадки. Сейчас эта территория намеренно завалена камнями - чтобы машины не проезжали по деревянному настилу и не парковались там. В дальней части пляжа есть самовольно захваченный участок - сейчас происходит процедура по освобождению этой территории от незаконных построек", - сказала Гиззятова, пояснив, что пляж в районе улицы Татарской является частью проекта "Берег здоровья".

Она напомнила, что работы проводят на участках "Берега здоровья", которые пока формируют отдельные общественные пространства, - на пляже в районе Татарской, в районе Второй речки и набережной Спортивной гавани. "Самым сложным будет формирование соединительных линий между ними. Потому что кое-где это территория РЖД, например, где "Вторая Речка" переходит в "Татарку", где-то участки очень узкие, и вообще там ездит транспорт, тяжелая техника", - отметила Гиззятова.

Она добавила, что на 2022 год также запланирована реконструкция парка Лазо в районе станции Санаторной и трех скверов в разных районах города.

Формирование комфортной для жителей городской среды соответствует задачам национального проекта "Жилье и городская среда".