МЧС предупредило об опасности нахождения на непрочном льду

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. МЧС России предупреждает об опасности нахождения людей на непрочном льду в связи с первыми случаями провалов под лед на водоемах в новом осенне-зимнем сезоне, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"С наступлением холодов на водоемах в ряде регионов России уже образовался первый лед. МЧС России обращает внимание, что до наступления устойчивой минусовой температуры он еще не прочен", - сказали в пресс-службе.

Так, в Мурманской области провалились двое человек на снегоходе. Спасателям удалось вытащить их и передать медикам. Были такие случаи и в Тюменской области.

В связи с приходом зимы в ряде регионов сотрудники МЧС провели учения по спасению людей со льда. Также проводятся профилактические рейды на водоемах. Особое внимание уделяется рыбакам и детям. При этом, как отмечают в МЧС, даже во время проведения рейдов, некоторые граждане игнорируют предупреждения и выходят на лед.

"МЧС России напоминает, что прочным считается прозрачный лед с синеватым или зеленоватым оттенком. Нельзя проверять его прочность ударом ноги. При потрескивании льда и образовании в нем трещин необходимо немедленно вернуться по своему следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног и расставив их на ширину плеч", - посоветовали в ведомстве.