Один из вузов Приморья объявили зоной, свободной от коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноября. /ТАСС/. Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС) объявлен территорией, свободной от коронавируса. За полгода на карантин там ушли не более 1% студентов и персонала, сообщает в понедельник пресс-служба вуза.

"Мы объявляем ВГУЭС территорией covid-free. Чтобы соответствовать этому статусу, будем стремиться к формированию коллективного иммунитета. В университете созданы все условия, чтобы сделать это не в отдаленном будущем, а в течение ближайшего месяца", - цитируют в сообщении ректора ВГУЭС Татьяну Терентьеву.

В понедельник студенты ВГУЭС вышли на учебу, для их вакцинации прививочные пункты организованы в кампусе вуза. "Университет выделяет значительные ресурсы на приобретение средств защиты от вируса - маски, дезинфицирующие препараты. Профилактическая работа дает свои результаты. Вот только одна цифра: за последние полгода у нас на карантине или больничном находятся не более 1% контингента преподавателей, сотрудников и студентов", - отметила Терентьева.

Она разъяснила, что все меры принимаются для того, чтобы университет работал в штатном режиме, а студенты имели возможность получать знания в традиционной системе коммуникаций с преподавателями и формировали отношения в студенческом социуме.

С начала пандемии в Приморье выявлено 78 805 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки - 356. Выздоровели 69 458 человек, 1 292 пациента умерли. Вакцинацию прошел 576 261 житель края. В регионе на протяжении четырех недель ежедневно растет число заразившихся коронавирусом.