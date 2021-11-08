Поисковики нашли останки экипажа самолета Ту-4, упавшего в Приморье в 1954 году

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноября. /ТАСС/. Участники поискового отряда "Авиапоиск" обнаружили останки нескольких членов экипажа тяжелого стратегического бомбардировщика Ту-4 в Яковлевском районе Приморья, который разбился в августе 1954 года, сообщил ТАСС глава объединения Ярослав Ливанский.

Ранее Ливанский сообщал в соцсетях, что по словам местного жителя катастрофа произошла 28 августа 1954 года. Во время полета у самолета загорелся один из двигателей, после чего он перешел в неуправляемое падение и в отвесном пикировании врезался в болото. Самолет успели покинуть на парашютах пятеро членов экипажа, остальные остались в самолете. Машина весом около 50 тонн, длиной 30 метров и с размахом крыльев 43 метра почти полностью вошла в болотистый грунт на глубину не менее четырех метров.

"За два дня мы подняли разрозненные останки четырех-пяти человек, в общей сложности семь парашютов, <...> в глине достаточно много личных вещей членов экипажа", - сообщил Ливанский.

Он рассказал, что во время работ дважды попалась фамилия Годин, в частности, она была обнаружена на штурманской линейке в сумке, где также были найдены карта Приморского края, газета с политинформацией, спрессованные тетради, которые невозможно прочесть из-за плохого состояния. Также было найдено удостоверение парашютиста Военно-воздушных сил СССР, которое не представляется возможным раскрыть и прочесть из-за его плохого состояния.

Фрагменты, пригодные для музейной экспозиции, собрали, упаковали, в дальнейшем их очистят и передадут для экспонирования. Также поисковики подняли поврежденные авиапушки, их в дальнейшем также планируется передать в музей. Удалось поднять лопасть самолета, была обнаружена офицерская пряжка. Поисковики намерены продолжить работу, так как пока не смогли добраться до кабины, где должны находиться органы управления самолетом.