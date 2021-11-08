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Пандемия COVID-19

В Приморье 20% общего коечного фонда занимают пациенты с коронавирусом

В 24 медучреждениях края развернуты 2 523 койки

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Приморья перепрофилировали более 20% всего больничного коечного фонда под нужды пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

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"Развернуто практически пиковое количество коек - больше 20% общего коечного фонда приморского здравоохранения перепрофилировано под COVID-19. Отличие от максимальной мощности - 200 коек, это корпус Дальзаводской больницы. Сейчас там завершается ремонт, планируется введение его в эксплуатацию в начале декабря", - цитируют в сообщении заместителя председателя правительства - министра здравоохранения региона Анастасию Худченко.

В 24 медучреждениях края развернуты 2 523 койки для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями. Занятость коечного фонда составляет от 88% до 92%. Ситуация по распространению новой коронавирусной инфекции остается сложной.

Худченко отметила, что введенные в регионе ограничительные меры принесут результат через 2-4 недели, когда пройдет два инкубационных периода. Пока заболеваемость растет, и текущая волна заболеваемости характеризуется более высокой злокачественностью. "Очень быстро развивается клиническая симптоматика, когда на 3-5-й день от начала заболевания люди зачастую поступают в тяжелом состоянии", - сказала министр.

По данным краевого оперативного штаба на 8 ноября, за сутки заболели 356 человек, на стационарном лечении находятся более 2,5 тысяч человек. С начала пандемии в Приморье выявлено 78 805 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 69 458 человек, 1 292 пациента умерли. Вакцинацию прошел 576 261 житель края.

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РоссияПриморский крайПандемия COVID-19
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