Новосибирский Роспотребнадзор предложил допускать в кафе по сертификату о вакцинации

НОВОСИБИРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области в связи со сложной эпидситуацией в регионе предлагает включить заведения общепита в число организаций, посещение которых будет возможно только после предъявления сертификата о вакцинации от COVID-19 или ПЦР-теста. Ранее в регионе ввели систему QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении массовых мероприятий.

"Мы подготовили очередные предложения по введению новых ограничительных мероприятий на рассмотрение, в том числе мы предлагаем расширение перечня организаций, допуск в которые [осуществляется] при подтверждении прохождения вакцинации, перенесения заболевания в течение шести месяцев или ПЦР-диагностики. В том числе это рестораны, кафе, общественное питание, за исключением некоторых производственных столовых", - сказал руководитель управления Александр Щербатов на оперативном совещании облправительства в понедельник.

Он добавил, что в перечень также необходимо включить учреждения, занимающиеся организацией фестивалей и форумов, в частности, новосибирский Экспоцентр.

В области с 12 октября введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. Мера распространяется на работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финорганизаций, почт, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. В регионе действуют ограничения на заполняемость залов в культурных и спортивных учреждениях в 50%. Система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении массовых мероприятий действует с 30 октября.

По данным оперативного штаба на утро 7 ноября в регионе зарегистрировано 73 562 случая коронавируса (+385 за сутки), в том числе у 7 257 детей. 54 694 пациента полностью выздоровели (+83 за сутки).