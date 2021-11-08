Эксперт сообщил, что выручка цветочных магазинов в Москве сократилась на 70-80%

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Выручка столичных цветочных магазинов, которые могли работать как пункты выдачи, сократилась на 70-80% в период нерабочих дней. Об этом сообщил в понедельник ТАСС член правления Ассоциации цветочного ретейла Иван Утенков.

Нерабочие дни в Москве продлились с 28 октября по 7 ноября.

"В целом за время нерабочих дней выручка предприятий цветочного бизнеса сократилась на 70-80% при условии, что магазины могли работать как пункты выдачи. При этом не все местные органы пошли на то чтобы разрешить цветочным магазинам работать по такому формату", - сказал Утенков.

По его словам, предприятия цветочного ретейла, функционировавшие в указанном формате, задействовали только 25% линейного персонала, остальные находились в неоплачиваемом отпуске. "В этом бизнесе "линейка" получает деньги только за выход на смену", - пояснил собеседник агентства.

Утенков добавил, что столичные цветочные магазины также были вынуждены списать часть продукции с связи невозможностью отменить запланированные поставки. "Кроме того, большая часть арендодателей в этот раз не пошла на прямые уступки по арендной плате. Если и есть скидки, то они незначительные. Это тоже повлечет за собой увеличение убытков", - добавил Утенков.