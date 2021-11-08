В Приморье пенсионеров научат готовить здоровую еду из дальневосточных продуктов

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноября. /ТАСС/. Кулинарные мастер-классы по приготовлению доступных блюд из дальневосточных продуктов проведут для пенсионеров в Приморье. Об этом в понедельник сообщают организаторы курсов - команда Pacific Russia Food.

"Команда Pacific Russia Food (НКО "Тихоокеанский туристический союз") стала победителем грантового конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций по направлению "Повышение качества жизни людей пожилого возраста", который проводит департамент внутренней политики Приморья. Благодаря этому в 2022 году в крае будет реализован проект "Еда для общения и здоровья", в рамках которого будут разработаны рецепты для здорового питания пенсионеров и пройдут бесплатные кулинарные мастер-классы", - говорится в сообщении.

Проект начнется в феврале 2022 года, планируется провести 10 мастер-классов в четырех городах края. Посетить занятия смогут около 100 людей старшего возраста, проживающих отдельно от родственников. Специально для занятий будут разработаны рецепты блюд дальневосточной кухни для здорового питания пенсионеров.

"Во время проведения мастер-классов и дегустаций в рамках нашего проекта "Школа дальневосточной кухни" на гастрономических фестивалях во Владивостоке мы обратили внимание, какой большой интерес подобные мероприятия вызывают у людей старшего возраста в силу сохранившихся в их среде традиций домашнего приготовления пищи. <…> Благодаря современным подходам к кулинарии и знаниям в области здоровой дальневосточной диеты команда проекта совместно с врачом-диетологом <…> разработает каталог рецептов блюд дальневосточной кухни для людей старшего возраста с учетом их потребностей: доступность продуктов, простота приготовления, соответствие принципам здорового питания", - цитируют в сообщении руководителя Pacific Russia Food Татьяну Заречневу. Все рецепты будут размещены на сайте двкухня.рф и выпущены на открытках, которые подарят пенсионерам, чтобы охватить большее количество пожилых людей, живущих в разных населенных пунктах.

Проект "Школа дальневосточной кухни" реализуется с 2019 года. Команда Pacific Russia Food и шеф-повара ведущих ресторанов Владивостока проводят выездные профориентационные мастер-классы в детских домах. С 2021 года команда проводит кулинарные мастер-классы для взрослых и детей на гастрономических фестивалях во Владивостоке, которые пользуются большой популярностью и формируют сообщество любителей дальневосточной кухни.