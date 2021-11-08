Недельный показатель распространения ковида в ФРГ впервые превысил 200 случаев на 100 тыс.

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Семидневный показатель распространения коронавируса в Германии впервые с начала пандемии превысил отметку в 200 случаев на 100 тыс. человек. Об этом сообщил берлинский Институт вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

По его информации, в понедельник этот показатель составил 201,1. В воскресенье он достигал значения 191,5, на прошлой неделе - 154,8. Предыдущий максимум был зафиксирован 22 декабря 2020 года. Тогда на каждые 100 тыс. жителей приходилось 197,6 случая инфицирования.

За прошедшие сутки число случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось на 15 513. В последние дни их число последовательно растет, что во многом связано с возвращением граждан из отпусков в связи с осенними школьными каникулами. С начала эпидемии инфекция была выявлена у 4 782 546 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 33 пациента. Общее число летальных исходов за все время эпидемии в Германии достигло 96 558.

Семидневный показатель распространения коронавируса в Германии до сих пор был основным критерием при выборе ограничительных мер. Сейчас внимательно учитываются и другие факторы, в том числе заполненность отделений интенсивной терапии и процент привитых граждан.