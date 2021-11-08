Опрос: нерабочие дни испортили планы на ноябрьские праздники каждого пятого россиянина

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Введение нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября негативно повлияло на планы относительно длинных ноябрьских выходных у 18% россиян. Об этом сообщается в результатах опроса сервиса по поиску работы Superjob среди 1 600 респондентов во всех федеральных округах России, проведенном в период 22-27 октября 2021 года.

"Локдаун испортил планы на начало ноября 18% россиян: граждане чаще всего разочарованы перспективой потери в доходах и предвкушают авралы после выхода на работу. Лишь 7% опрошенных отметили положительное влияние нерабочих дней на личные планы: они чаще всего рассчитывают выспаться и уделить время общению с близкими", - говорится в результатах опроса.

До объявления 30 октября - 7 ноября нерабочими днями каждый девятый работающий россиянин планировал продлить ноябрьские праздники отпусками и отгулами. И хотя самым популярным видом досуга на эти дни был отдых в кругу семьи, 12% россиян планировали другие виды активностей, в том числе поездки за город, прогулки в парках, путешествия, участие в праздничных мероприятиях, посещение фитнес-клубов.

День народного единства считают государственным праздником больше россиян, чем когда-либо (22%), однако для большей части экономически активного населения это по-прежнему просто выходной день (43%).