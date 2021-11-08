Порядка 75% россиян поддерживают необходимость проведения переписи населения

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Необходимость проведения Всероссийской переписи населения поддерживают порядка 75% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), которые предоставили ТАСС в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

"75% респондентов считают, что перепись проводить "скорее нужно". Это больше, чем в аналогичном опросе ФОМ, посвященном Всероссийской переписи населения. С точкой зрения, что участие в переписи - долг каждого, сейчас согласны большинство опрошенных в каждой возрастной категории, в том числе 18-30 лет (47% согласны, 11% затруднились ответить)", - сообщается в документе.

Предпочтительный вариант участия в переписи для 36% опрошенных - дождаться переписчика дома. При этом 27% сообщили, что для них удобнее переписаться по интернету, а 9% рассчитывают самостоятельно дойти до переписного участка. "Большинство выбравших этот вариант (13%), как и дождаться визита переписчика (53%) - в возрастной категории 60+. Онлайн-перепись выбирают 48% опрошенных в возрасте 18-30 лет и 39% - 31-45 лет", - уточняется в документе.

В целом 46% респондентов считают, что перепись лучше проводить дистанционно, в то время как 32% поддерживают смешанный формат, включающий как общение с переписчиками, так и заполнение переписных бланков онлайн.

В рамках опроса россияне также ответили на открытый вопрос: "С какой целью проводят Всероссийские переписи населения?". В результате 58% выделили "выяснение численности и структуры населения, демографической статистики". Среди остальных ответов: для планирования, прогнозирования, принятия решений на основе полученных данных; для выяснения положения дел в стране, проблем населения; для улучшения жизни людей.

Опрос "ФОМнибус" проведен в октябре 2021 года среди граждан РФ от 18 лет в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах, в нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

О переписи

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг.

Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.