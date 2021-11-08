Каждый месяц в список невыездных должников попадают по 50 тыс. москвичей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Почти по 50 тыс. жителей Москвы каждый месяц попадают в число должников, ограниченных в праве выезда за рубеж. Об этом свидетельствуют данные Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Москве.

"За девять месяцев текущего года в рамках более 434,3 тыс. исполнительных производств вынесены постановления о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации", - сообщили ТАСС в пресс-службе управления. Таким образом, ежемесячно в этом году московские судебные приставы выносят в среднем по 48 тыс. постановлений об ограничении права выезда за рубеж москвичей, накопивших долги на сумму более 30 тыс. рублей (включая тех, у кого истек полугодовой срок действия предыдущего постановления - прим. ТАСС).

Согласно ранее обнародованной статистике, в 2017 году столичные приставы в среднем каждый месяц выносили 13 тыс. постановлений об ограничении выезда должникам, в 2018 году - по 20 тыс., в 2019 году - по 30 тыс., в 2020 году - по 38 тыс. таких постановлений.

Если в начале применения этой новой меры воздействия в 2007 году в черный список невыездных за год попало лишь 500 москвичей с общей суммой долга в 1,6 млн рублей, то в 2018 году было вынесено уже 240 тыс. ограничений выезда должникам с общей суммой долгов в 573 млрд рублей, в 2019 году - 365 тыс. ограничений должникам, общая сумма задолженности которых составила 729 млрд рублей. При этом в 2019 году каждое десятое ограничение выезда (36 тыс.) касалось алиментщиков с общей суммой долга в 8 млрд рублей. Кроме того, уже в 2019 году было вынесено 4,4 тыс. постановлений в отношении должников по административным штрафам, имевшим долги на сумму свыше 30 тыс. рублей.

Как отметили в ГУ ФССП, за девять месяцев этого года в рамках 23,3 тыс. исполнительных производств приставы применили ограничение в праве пользования специальным правом (водительскими правами). Это сравнимо с показателем прошлого года (за весь 2020 год в Москве действовало 28 тыс. постановлений о временном ограничении в пользовании водительскими правами), но вдвое больше, чем три года назад - за весь 2018 год было 12 тыс. постановлений об ограничении водительских прав должникам.