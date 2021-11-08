В Москве действует уже более 100 коллекторских фирм, нарушений стало меньше

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Число зарегистрированных в Москве коллекторских фирм в этом году выросло до 101, нарушений в их деятельности стало меньше. Об этом свидетельствуют обнародованные пресс-службой Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Москве данные о работе московских приставов за девять месяцев этого года.

"В соответствии с федеральным законом "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности <…>" на 1 октября 2021 года в государственном реестре содержатся сведения о 101 юридическом лице, осуществляющем (в Москве - прим. ТАСС) деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности", - сообщили в Главном управлении службы.

На конец 2020 года в столице было официально зарегистрировано 92 таких организации, которые в соответствие с новым законом приставы включают в реестр и осуществляют контроль за исполнением ими требований закона, в том числе общение с должниками.

Как отметили в ГУ ФССП, в результате контроля и надзора за деятельностью юридических лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности, за девять месяцев текущего года для восстановления нарушенных прав граждан ГУ ФССП по Москве возбуждено 160 дел об административных правонарушениях, из них 107 - по статье 14.57 КоАП РФ ("Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности"). По результатам рассмотренных дел судами юридические и физические лица оштрафованы на 7 млн рублей.

Ранее в столичном управлении ФССП сообщали, что за аналогичный период 2019 года московские приставы за нарушения в сфере сбора просроченной задолженности возбудили 205 дел об административных правонарушениях (из них 180 - по ст. 14.57 КоАП РФ). Если за 2019 год в Москве были возбуждены 273 дела об административных правонарушениях в отношении коллекторов и иных сборщиков долгов, в том числе 232 - за нарушения порядка общения с должниками, то в 2020 году - 275, из них 226 - по статье 14.57 КоАП РФ.