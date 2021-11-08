В Оренбургской области продлили запрет на работу ночных клубов и кальянных

ОРЕНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в указ "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области коронавирусной инфекции", продлив запрет на работу ночных клубов и кальянных. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона в понедельник.

"По 23 ноября продлеваются действующие до этого в регионе ограничения - запрет на работу кальянных, ночных клубов, проведение в объектах общепита мероприятий с числом участников больше 30", - говорится в сообщении.

Также до 23 ноября продлевается запрет на оказание услуг общественного питания с 00:00 до 06:00. Исключение составляют объекты питания, доставляющие готовую продукцию и работающие навынос, а также корпоративные столовые. Прежняя редакция указа продлевала эти ограничения до 9 ноября.

Также власти Оренбургской области приостановили действие социальных транспортных карт для льготного проезда лицам старше 65 лет, если они не сделали прививку или не переболели коронавирусом в последние полгода. Исключение сделали для работников медицинских организаций, которые укажут в списке Министерства здравоохранения Оренбургской области.

В Оренбургской области, согласно данным Минздрава региона на 7 ноября, официально зарегистрировали 92 239 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 406 за прошедшие сутки. Выздоровели 78 362 человека, умерли 2 729 пациентов. В стационарах находятся 2 442 человека с диагнозом COVID-19. Коллективный иммунитет на 5 ноября составляет 48,1%.