Нерабочие дни способствовали снижению темпов заражения COVID-19 в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Темпы заражения коронавирусом в Новосибирской области за нерабочие дни уменьшились с 19% до 15% в сравнении с неделей ранее. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании областного правительства глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

"За прошедшую неделю 2 661 случай [заражения], что больше предыдущей недели на 15%. Темп прироста несколько у нас снизился. Предыдущая неделя у нас составляла 19%", - сказал Щербатов.

По его словам, несмотря на положительную динамику, среднесуточный показатель заболеваемости в Новосибирской области остается высоким.

Нерабочие дни в Новосибирской области были введены с 30 октября по 7 ноября. 13 октября в регионе ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан и систему QR-кодов для посещения с 25 октября массовых мероприятий. Позднее срок введения QR-кодов перенесли на 30 октября.

По данным оперативного штаба, на утро 7 ноября в Новосибирской области зарегистрировано 73 562 случая заражения COVID-19 (+385 за сутки). 54 694 пациента полностью выздоровели (+83 за сутки).