Власти Бурятии отменят систему QR-кодов после того, как будут вакцинированы 80% взрослых

УЛАН-УДЭ, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Бурятии отменят систему QR-кодов после того, как будут вакцинированы 80% взрослого населения республики. Об этом сообщил журналистам в понедельник глава региона Алексей Цыденов.

"Когда у нас будет достигнут показатель 80% вакцинации, то мы сможем отказаться от QR-кодов. Общая иммунизация будет высокая, и не будет необходимости проверять эти данные. На сегодня 54% всего взрослого населения у нас вакцинировано, это 68% от плана, движемся дальше", - сказал Цыденов.

В республике QR-коды, свидетельствующие о вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании, требуются во всех общественных заведениях, в таком режиме все будут работать до конца 2021 года. Речь идет о заведениях общепита, учреждениях сферы культуры, оказания бытовых услуг, о спортивных объектах, гостиницах, домах отдыха, торгово-развлекательных центрах, организациях торговли. "Принятые решения призваны стабилизировать эпидситуацию в республике и сдержать рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", - отметили в пресс-службе регионального правительства.

По словам Цыденова, в настоящее время вакцинация в Бурятии идет "достаточно хорошо", первым компонентом привиты 421 209 человек, завершили вакцинацию 309 054 человека. Вместе с тем растет и заболеваемость. "Пока нет стабилизации, не снижаемся, идем с приростом, но ситуация легче, чем было нынешним летом и в прошлом году. Надеемся, увеличенные темпы вакцинации позволят снизить количество заражающихся", - отметил глава республики.

В период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, в Бурятии была приостановлена работа учреждений бюджетной сферы. Все другие организации, предприятия, в том числе общественные заведения, работали, но только для посетителей с QR-кодом, свидетельствующим о вакцинации или перенесенном заболевании за последние полгода, либо с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19.

По оперативным данным, в Бурятии зарегистрировано 64 715 случаев заражения COVID-19, из них 206 за последние сутки. В стационарах получают лечение 1 200 пациентов, занятость коечного фонда составляет 83,2%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3 698 человек. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 031 человек, из них семеро - за последние сутки. Уровень коллективного иммунитета в республике на 3 ноября составляет 55,2%.