БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Жители Амурской области пожаловались на сбой в работе QR-кодов, якобы их сроки действия сокращены и устройствами считываются некорректно. Ситуация находится на контроле Министерства цифрового развития и связи Амурской области, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"По информации министерства цифрового развития и связи области, сегодня на территории региона отмечаются изменения в работе системы QR-кодов. Регистрируются жалобы на то, что сократились сроки действия ранее выданных QR-кодов. Ситуация находится на контроле", - говорится в сообщении.

Для выяснения причин и восстановления корректного срока действия кодов специалисты министерства цифрового развития и связи региона направили запросы в профильные федеральные министерства.

В Благовещенске с 18 октября ввели систему QR-кодов для общепита, учреждений культуры и спорта. С 1 ноября она распространяется на Благовещенский район, Белогорск, Свободный, Зею, Тынду, Шимановск и Райчихинск. С 15 ноября в Благовещенске без подтверждения о вакцинации невозможно будет зайти в учреждения сферы услуг и банки. Власти региона рассматривают вопрос о том, чтобы с 1 декабря ввести QR-коды в вузах.

С начала пандемии в области выявили 41 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 491 человек умер. Уровень коллективного иммунитета в регионе на 5 ноября составляет 49,2%.