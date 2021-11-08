Мишустин поручил проводить с 2022 года международную олимпиаду по философии

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Калининградскую область поручил проводить с 2022 года международную олимпиаду по философии, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.

"Начиная с 2022 года в России будет проходить международная олимпиада по философии. Это также предусмотрено в поручениях Михаила Мишустина. За организацию отвечают МГУ имени М. В. Ломоносова и Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта при участии Минобрнауки, Минпросвещения, МИД и Минфина", - говорится в сообщении.

Кроме того, Мишустин поручил Минобрнауки и Минфину обеспечить финансирование строительства кампуса Балтийского университета.

"Нужно создать единое пространство, которое объединит и укрепит научную базу, сформирует среду не только для проживания, но и для самореализации студентов", - приводятся в сообщении слова председателя правительства РФ.