{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Мишустин поручил проводить с 2022 года международную олимпиаду по философии

Премьер-министр также поручил Минобрнауки и Минфину обеспечить финансирование строительства кампуса Балтийского университета

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Калининградскую область поручил проводить с 2022 года международную олимпиаду по философии, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.

"Начиная с 2022 года в России будет проходить международная олимпиада по философии. Это также предусмотрено в поручениях Михаила Мишустина. За организацию отвечают МГУ имени М. В. Ломоносова и Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта при участии Минобрнауки, Минпросвещения, МИД и Минфина", - говорится в сообщении.

Кроме того, Мишустин поручил Минобрнауки и Минфину обеспечить финансирование строительства кампуса Балтийского университета.

"Нужно создать единое пространство, которое объединит и укрепит научную базу, сформирует среду не только для проживания, но и для самореализации студентов", - приводятся в сообщении слова председателя правительства РФ.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Пандемия COVID-19
В Югре число заразившихся коронавирусом превысило 84 тыс. с начала пандемии
За последние сутки в регионе зафиксировали 256 случаев
Читать полностью