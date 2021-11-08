Мишустин поручил навести порядок в части использования сетевых программ в вузах

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Калининградскую область поручил Минобрнауки РФ до 1 апреля 2022 года навести нормативный порядок в части использования сетевых образовательных программ в вузах. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба кабмина.

"Минобрнауки поручено навести нормативный порядок в сфере вузовского образования в части использования сетевых программ. Речь идет о возможности для студентов после окончания учебы получать диплом с указанием всех вузов, которые принимали участие в сетевой программе. Помочь в этом вопросе Михаила Мишустина попросила студентка Анна Бугаева, когда глава правительства посещал расположенный в Калининграде Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что срок выполнения поручения назначен на 1 апреля 2022 года. Промежуточный доклад должен быть представлен в правительство до 1 декабря.