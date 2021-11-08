В Югре число заразившихся коронавирусом превысило 84 тыс. с начала пандемии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 ноября. /ТАСС/. Количество инфицированных коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе за сутки увеличилось на 256, превысив с начала пандемии показатель в 84 тыс., сообщил в понедельник оперативный штаб региона.

С 7 сентября 2021 года, когда в Югре было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос почти в два раза.

"84 212 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа по данным на 8 ноября. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 256 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах", - говорится в сообщении.

За время пандемии в регионе 77,8 тыс. пациентов выздоровели, 1 449 умерли.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для допуска в спортивные, культурные учреждения, фитнес-клубы, бассейны, ТРЦ, бары, боулинг-клубы, картинг-центры, организации допобразования, спа-салоны, солярии, салоны красоты, организации досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением оказания услуг навынос. При этом 100% персонала указанных организаций, обслуживающего посетителей, должны быть вакцинированы. До 14 ноября подросткам до 16 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проводить развлекательные и зрелищные мероприятия. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями.