Эксперты считают, что употребление алкоголя может вызвать синдром Вернике-Корсакова

ЛОНДОН, 8 ноября. /ТАСС/. Регулярное употребление спиртных напитков может серьезно повредить мозг, привести "к ухудшению памяти и мыслительных способностей". Об этом сообщает газета Daily Express со ссылкой на данные благотворительной организации The Alzheimer's Society, занимающейся исследованиями деменции.

Чрезмерное употребление крепких спиртных напитков провоцирует, по словам экспертов, риск токсикоза нервных клеток, их отмирания и сокращения тканей мозга. "Это означает, что меньше ячеек несут сообщения, которые нужны мозгу для выполнения различных задач", - пояснили в благотворительной организации. При этом алкоголь мешает организму усваивать витамин B1, необходимый для нормального функционирования нервной системы.

У каждого десятого человека с диагнозом деменция есть какая-либо форма повреждения мозга, связанного с алкоголем.

При проявлении признаков легких когнитивных нарушений алкоголь несет угрозу "серьезного повреждения головного мозга", алкогольной деменции, известной как синдром Вернике-Корсакова. Это форма амнезии, которая объединяет два нарушения: острое спутанное сознание (энцефалопатия Вернике) и вид долгосрочной амнезии, называемой синдромом Корсакова.

Человек в таком состоянии переживает конфабуляцию - его преследуют ложные воспоминания, в которых факты, бывшие в действительности либо видоизмененные, переносятся в иное время и могут сочетаться с абсолютно вымышленными событиями.

Регулярное употребление алкоголя ведет также к повреждению кровеносных сосудов головного мозга, что оборачивается повышением артериального давления. Этот фактор риска увеличивает вероятность опасного для жизни инсульта. В случае повреждений, связанных с алкоголем, специалисты рекомендуют полностью отказаться от спиртных напитков и начать делать инъекции витамина B1.