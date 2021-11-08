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Пандемия COVID-19
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Гинцбург сообщил, что для защиты от дельта-штамма коронавируса достаточно 300 антител

Глава Центра им. Н. Ф. Гамалеи отметил, что нужно вакцинироваться "Спутником Лайт", если антител недостаточно
Глава Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург Евгений Одиноков/POOL/ТАСС
Описание
Глава Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург
© Евгений Одиноков/POOL/ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Специалисты Центра им. Н. Ф. Гамалеи выяснили, что для защиты от дельта-штамма коронавируса достаточно наличия 300 антител. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

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Центр им. Н. Ф. Гамалеи вместе с департаментом здравоохранения города Москвы провел собственное исследование. По словам Гинцбурга, эта работа была сделана на 4 тыс. москвичей. Он отметил, что удалось выяснить, что 300 антител (международных единиц) защищают от "дельты" полностью.

Он также уточнил, что, если антител недостаточно, нужно вакцинироваться "Спутником Лайт". По словам Гинцбурга, можно также вакцинироваться вторым компонентом "Спутника", если после вакцинации "Спутником Лайт" было получено 350-400 антител.

"Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19", - добавил Гинцбург.

Опубликованные ранее Центром им. Н. Ф. Гамалеи данные, полученные на основе однократной вакцинации 28 тыс. лиц препаратом "Спутник Лайт" в Москве, показали, что при самостоятельном применении эффективность вакцины составляет 70% против дельта-варианта коронавируса в течение трех месяцев после вакцинации. В возрастной группе до 60 лет эффективность вакцины превысила 75%.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Гинцбург, Александр Леонидович
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