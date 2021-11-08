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Грета Тунберг заявила, что получала угрозы в свой адрес

Экоактивистка также сообщила, что пока не хочет связывать свою жизнь с политикой

МАДРИД, 8 ноября. /ТАСС/. Шведская экологическая активистка Грета Тунберг рассказала, что получала угрозы в свой адрес.

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В интервью испанскому телеканалу LaSexta в воскресенье 18-летняя девушка призналась, что "не проживает со своими родителями" постоянно, потому что так люди не знают, где она живет. Отвечая на вопрос, поступали ли когда-либо угрозы в ее адрес, активистка заверила: "Да, конечно". Она также уточнила, что пока не хочет связывать свою жизнь с политикой.

Тунберг известна во всем мире как неформальный лидер движения "Школьная забастовка в пользу климата", объединившего тысячи молодых людей, неравнодушных к проблеме глобального потепления. Она была выдвинута на Нобелевскую премию мира 2019 и 2020 годов, а также отмечена рядом других наград. Тунберг была названа человеком года американским журналом Time.

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