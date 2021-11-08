Отходы предприятия стали причиной ухудшения водоснабжения в челябинском Троицке

ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Специалисты в Челябинской области установили, что причиной превышения концентрации аммиака в водопроводе города Троицка, из-за которой на прошлой неделе приостанавливали подачу воды в дома 73 тыс. человек, стали отходы сельскохозяйственного предприятия. Об этом на своей странице в Instagram сообщил в понедельник губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Неделю назад в Троицке и Троицком районе произошло ЧП экологического характера. Были загрязнены реки Санарка и Уй, а у жителей города из кранов потекла мутная вода, в которой были многократно превышены показатели по нитрату аммония. Да, сейчас все пришло в норму, но нужно разобраться и наказать виновных. <…> Источник загрязнения - отходы предприятия "Ромкор", которые были свалены на полях возле предприятия", - написал губернатор.

Уточняется, что уже возбуждено административное дело. Виновнику придется заплатить штраф. Поля необходимо рекультивировать, вывезти и утилизировать отходы. Областные власти за этим проследят.

Материалы будут направлены в Росприроднадзор и Россельхознадзор, где будет рассчитан размер ущерба почве, который нужно будет возместить.

Первого ноября водоканал города Троицка, в котором проживают свыше 73 тыс. человек, временно останавливал подачу воды потребителям из-за превышения содержания в ней аммиака. Оборудование удалось промыть к вечеру, после этого водоснабжение восстановили.