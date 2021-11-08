Число турпоездок из РФ в Грузию в октябре выросло по сравнению с 2020 годом

ТБИЛИСИ, 8 ноября. /ТАСС/. Граждане России в октябре текущего года совершили около 30 тыс. туристических поездок в Грузию, что почти в семь раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, когда совершено более 4,3 тыс. поездок. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные Национальной администрации туризма Грузии.

Вместе с тем в ведомстве констатировали, что, несмотря на рост в октябре, за 10 месяцев текущего года количество поездок из России в Грузию составило около 171 тыс., что на 14,7% меньше прошлогоднего показателя. Россия находится на втором месте среди стран, откуда чаще всего приезжают в Грузию. На первом месте находится Турция, однако и здесь наблюдается снижение турпотока.

Общее количество приехавших в Грузию туристов за десять месяцев уменьшилось на 7,7%, сокращение составило более 1,5 млн поездок.

Грузия из-за пандемии коронавируса с февраля 2020 года до февраля 2021 полностью закрывала международное авиасообщение. С 1 февраля текущего года страна восстановила регулярные полеты, а с 1 июня открыла и сухопутные границы. В республику пропускают всех, кто прошел полный курс вакцинации. Кроме того, граждане Азербайджана, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Израиля, ОАЭ, России, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Швейцарии, стран ЕС, а также жители государств Центральной Азии могут въезжать в Грузию со справкой об отрицательном тесте на коронавирус.