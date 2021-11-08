В Приморье более 100 школ получили ноутбуки по нацпроекту

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноября. /ТАСС/. Более 100 школ Приморья в 2021 году получили ноутбуки по нацпроекту "Образование", в следующем году технику получат еще 85 образовательных учреждений. Об этом ТАСС сообщила руководитель проектного офиса модельного регионального центра Приморского края Анна Меховская.

"В Приморье ноутбуками в рамках нацпроекта оснастили 104 школы. Каждая из них получила по 28 единиц техники. Общая стоимость закупки составила 197,5 млн рублей", - сообщила Меховская, добавив, что в следующем году по 28 ноутбуков получат 85 образовательных учреждений.

Техника предназначена для детей и не закреплена за конкретным классом. При необходимости ноутбуками могут пользоваться на разных предметах и в разных кабинетах. Оборудование приобретено по федеральному проекту "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование".

На оснащение приморских образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в 2021-2022 годах будет направлено в общей сложности 368 млн рублей.

Нацпроект "Образование" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Общий бюджет национального проекта по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате его реализации будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.