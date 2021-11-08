ВОЗ направила в Афганистан партию медикаментов для лечения 5 тыс. детей

ТЕГЕРАН, 8 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила в Афганистан партию медицинских препаратов и принадлежностей, необходимых для лечения 5 тыс. детей. Об этом сообщил в понедельник афганский телеканал Ariana News со ссылкой на заявление организации.

Отмечается, что груз был доставлен в сотрудничестве с авиакомпанией Qatar Airways и правительством Катара. Гуманитарная помощь включает в себя медикаменты для лечения 5 тыс. детей, страдающих от недоедания, диареи, пневмонии, инфекций верхних дыхательных путей и других заболеваний.

Как ранее информировала ВОЗ, груз весом 7 тонн прибыл в афганскую столицу Кабул 4 ноября. В организации указали, что с 30 августа в Афганистан через Катар было доставлено четыре партии гуманитарной помощи общим весом 60 тонн, достаточных для удовлетворения нужд 1,5 млн человек.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября движение заявило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября объявило состав временного кабинета министров, легитимность которого пока не признала ни одна страна.