Глава Минприроды пропустит саммит в Глазго из-за положительного теста на ковид

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Глава Минприроды Александр Козлов заразился коронавирусом, участие в климатическом саммите в Глазго вместо министра примет его заместитель Сергей Аноприенко. Об этом сообщила журналистам официальный представитель министерства Марина Евсеева.

"У Александра Александровича положительный тест на COVID-19. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет", - сказала она.

По ее словам, министр находится дома и продолжает работу в дистанционном формате, в запланированных очных мероприятиях будут принимать участие заместители министра. "В частности, в климатическом саммите в Глазго примет участие [замглавы Минприроды] Сергей Аноприенко", - уточнила Евсеева.

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Алексей Оверчук возглавит российскую делегацию на конференции по климату в Глазго. Согласно распоряжению правительства, Козлов был назначен заместителем руководителя делегации.

Климатическая конференция ООН (COP26) проходит в Глазго с 31 октября и завершится 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран. В крупнейшем городе Шотландии стороны конвенции после нескольких неудачных попыток, предпринятых в предыдущие годы, вновь пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату. Кроме того, участники конференции обсуждают планы адаптации к тем последствиям изменения климата, которые уже не удастся предотвратить. По итогам работы переговорщиков ожидается публикация документов COP26.