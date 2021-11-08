В Мурманской области запустили мониторинг реализации нацпроектов

МУРМАНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Мурманской области запустили в тестовом режиме мониторинг реализации на территории региона национальных проектов. Об этом сообщил в понедельник губернатор Андрей Чибис.

На территории Мурманской области реализуется 45 региональных проектов в рамках 11 национальных проектов.

"На портале "Наш Север" в тестовом режиме открываем раздел мониторинга реализации национальных проектов. В этом разделе каждый желающий может оценить уровень реализации 11 национальных проектов, 45 региональных проектов, а также почти 600 объектов и мероприятий: от строительства до закупки оборудования", - сказал Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.

Губернатор отметил, что по каждому объекту можно увидеть текущий статус, онлайн-трансляцию и процент выполнения работ. "Пользователи смогут оставлять комментарии по объектам. Это новый канал обратной связи для органов власти и самоуправления, ответственных за реализацию. Эта новая глобальная форма открытости даст возможность людям реагировать, давать сигналы", - подытожил Чибис.

"Наш Север" - портал, разработанный для улучшения качества жизни жителей Мурманской области. Благодаря сообщениям от жителей на портале органы исполнительной власти могут контролировать и своевременно устранять недочеты по состоянию городской инфраструктуры, дорог, освещения, уборке территории и другим вопросам. Ответ о решенной проблеме или сроке ее устранения приходит в течение 10 рабочих дней в личный кабинет пользователя.