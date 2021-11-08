Мишустин заявил, что поиск работы благодаря современным технологиям будет более удобным

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Документы, которые касаются трудовых отношений, будут переводиться в цифру, что даст новые возможности при поиске работы. Об этом на совещании с вице-премьерами в понедельник сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Глава кабинета министров отметил, что правительство реализует несколько проектов в сфере цифровизации, один из которых касается электронного кадрового документооборота. "Он предусматривает перевод в цифру документов, которые касаются трудовых отношений", - сказал Мишустин. По его словам, "это выгодно для работодателей, им станет проще вести все кадровые вопросы, новые возможности появятся для развития дистанционных форм занятости".

"Чтобы сделать более удобным поиск работы для потенциальных сотрудников, начнем модернизацию государственной службы занятости населения. Все услуги в этой сфере можно будет получать через портал "Работа в России", - подчеркнул глава правительства. Он считает, что "современные технологии эффективно помогут соискателям находить подходящие вакансии, а предприятиям - нужных специалистов".