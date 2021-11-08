Павильоны Московского зоопарка с 8 ноября можно посетить по QR-кодам

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Московский зоопарк с 8 ноября начнет пускать посетителей в павильоны по QR-кодам. Об этом в понедельник сообщается в аккаунте столичного зоосада в Facebook.

"С 8 ноября все наши павильоны снова открыты. Вы снова сможете зайти в гости к приматам, теплолюбивым птицам, рептилиям, амфибиям, слонам - и всем остальным, кто живет под крышей. Важное уточнение - в павильоны можно пройти только с QR-кодом. Подойдет любой из трех видов: о вакцинации от коронавируса; о перенесенной в последние полгода болезни; с отрицательным результатом ПЦР-теста, действующим три дня", - говорится в сообщении.

В публикации уточняется, что в павильонах и на постоянных выставках зоопарка смогут находиться до 70% посетителей.

Московский зоопарк работает с 9:00 до 17:00. Вход закрывается в 16:00. Купить билеты можно только онлайн по ссылке либо в терминалах на главном входе и со стороны Детского зоопарка. QR-коды для доступа на общую территорию не нужны. При этом зайти в сувенирный магазин на Красной Пресне можно только по QR-коду.

В нерабочие дни - с 28 октября по 7 ноября - были доступны только объекты на открытом воздухе столичного зоосада.