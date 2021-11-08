{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Северной Осетии снизились темпы заболеваемости коронавирусом

По словам врио министра здравоохранения региона Сослана Тебиева, за предыдущие сутки в ковидные госпитали обратились 142 человека, это на 62 человека меньше, чем сутками ранее

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 ноября. /ТАСС/. Темпы заболеваемости новой коронавирусной инфекцией снизились в Северной Осетии. Об этом сообщил в понедельник главный санитарный врач республики Алан Тибилов на еженедельном аппаратном совещании.

"Эпидемиологическая ситуация на прошедшей неделе оставалась напряженной. Регистрировались от 2 до 105 случаев заболевания ежедневно. Но отмечается снижение темпов роста недельной заболеваемости", - сказал Тибилов.

По словам врио министра здравоохранения региона Сослана Тебиева, за предыдущие сутки в ковидные госпитали обратились 142 человека, это на 62 человека меньше, чем сутками ранее. Из них 32 человека госпитализировано.

Всего в стационарах республики получают лечение 1 034 человека, в реанимации находятся 100 человек.

Теги
РоссияСеверный КавказПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Песков заявил, что сокращение срока действия QR-кодов не обсуждается
Как отметил пресс-секретарь президента РФ, в Кремле знают, что сбои по срокам действия кодов были связаны с техническими работами
Песков заявил, что сокращение срока действия QR-кодов не обсуждается
Читать полностью