В Северной Осетии снизились темпы заболеваемости коронавирусом

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 ноября. /ТАСС/. Темпы заболеваемости новой коронавирусной инфекцией снизились в Северной Осетии. Об этом сообщил в понедельник главный санитарный врач республики Алан Тибилов на еженедельном аппаратном совещании.

"Эпидемиологическая ситуация на прошедшей неделе оставалась напряженной. Регистрировались от 2 до 105 случаев заболевания ежедневно. Но отмечается снижение темпов роста недельной заболеваемости", - сказал Тибилов.

По словам врио министра здравоохранения региона Сослана Тебиева, за предыдущие сутки в ковидные госпитали обратились 142 человека, это на 62 человека меньше, чем сутками ранее. Из них 32 человека госпитализировано.

Всего в стационарах республики получают лечение 1 034 человека, в реанимации находятся 100 человек.