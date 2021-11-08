В Самарской области нерабочие дни позволили сократить число пациентов с ОРВИ на треть

САМАРА, 8 ноября. /ТАСС/. Нерабочие дни в Самарской области, которые продлились с 25 октября по 7 ноября, позволили сократить число пациентов с ОРВИ на треть, с пневмонией - на четверть. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире телеканала "Россия-24" в понедельник.

"Какие результаты? Первый и самый главный - мы практически на треть сократили количество ОРВИ и на четверть - количество заболевших пневмонией. Это хороший индикатор того, что принятые решения были оправданы. Важным является и то, что у нас увеличилось количество свободных мест в госпиталях. <…>. В целом могу сказать, что нам удалось и снизить потребление кислорода. Темпы распространения инфекции в целом также получили снижение", - отметил Азаров.

По словам Азарова, в регионе также были увеличены темпы тестирования на коронавирус. "Мы в 2,5 раза превышаем темпы, рекомендованные Роспотребнадзором. И здесь спасибо Анне Юрьевне Поповой (руководитель Роспотребнадзора - прим. ТАСС), Роспотребнадзору в целом - они помогают нам в дополнительных поставках ПЦР-тестов", - рассказал глава региона.

Как сообщал ТАСС, в Самарской области сняли ограничения для привитых или перенесших коронавирус пожилых граждан, при этом непривитые жители региона старше 60 лет по-прежнему должны соблюдать самоизоляцию.

Ряд организаций сможет предоставлять услуги только гражданам, имеющим один из трех документов: сертификат о вакцинации (QR-код), сведения о перенесенном заболевании либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до посещения. Это касается организаций сферы культуры при заполняемости не более чем на 50%, спортивных мероприятий с заполняемостью 50%, организаций сферы услуг, продовольственных магазинов площадью выше 2 тыс. кв. метров, а также магазинов непродовольственных товаров, ресторанов и кафе (без ограничения по заполняемости, в ночное время - с 23:00 до 06:00 - разрешена только доставка).