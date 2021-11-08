Экс-глава УМВД Ульяновской области возглавил главк полиции по Ставропольскому краю

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев представил нового начальника главка полиции по Ставропольскому краю, им стал бывший глава управления МВД России по Ульяновской области Андрей Мишагин. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев представил личному составу нового начальника Главного управления МВД России по Ставропольскому краю. На эту должность указом президента РФ назначен генерал-майор полиции Андрей Мишагин", - сказала она.

Колокольцев выразил уверенность, что профессионализм, высокая ответственность и организаторские способности Мишагина позволят правильно выстроить работу в таком сложном субъекте, как Ставропольский край. Он обратил внимание на то, что к числу приоритетных задач развития края отнесено создание эффективной системы общественной безопасности. "Их решение должно носить комплексный характер, но ключевая роль в этом процессе, безусловно, отводится главку, как подразделению, ответственному за состояние правопорядка на вверенной территории", - подчеркнул он.

Кроме того, министр потребовал наращивать усилия в противодействии киберпреступности, держать в поле зрения вопросы обеспечения экономической безопасности региона. По словам министра, актуальной остается задача возмещения причиненного материального ущерба, в том числе по делам экономической и коррупционной направленности. Также глава МВД сделал акцент на важности профилактических мероприятий в сфере безопасности дорожного движения.

Андрей Мишагин в органах внутренних дел почти 30 лет. Службу начинал в Тульской области стажером оперуполномоченного. Восемнадцать лет работал в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями. Был начальником полиции этого региона. В течение пяти лет возглавлял МВД Калмыкии, а с 2018 года - управление МВД России по Ульяновской области.