Глава Югры сделала шесть раз прививку от коронавируса "Спутником V" в рамках эксперимента

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сделала шесть прививок "Спутником V" от коронавирусной инфекции. На встрече с депутатами Урая она отметила, что участвует в эксперименте.

В октябре 2021 года Комарова переболела коронавирусом. Две недели она находилась на самоизоляции и продолжала работать. О своей вакцинации от коронавируса глава Югры сообщила в марте 2021 года.

"Я не являюсь профессионалом и в то же время обязана как должностное лицо создать условия для выполнения соответствующих решений [о вакцинации], я этим руководствуюсь и обеспечиваю. Если говорить обо мне лично, я сделала шесть прививок. Я участвую в эксперименте, исследовании [вакцины]. Я их сделала "Спутником V". Личных претензий ко мне не может быть.<...> Эти данные будут использоваться в результатах исследований", - сообщила Комарова, отвечая на вопрос, что делать с большим количеством не желающих прививаться.

По данным регионального оперативного штаба, на 8 ноября за время пандемии в регионе зарегистрировали 84 212 случаев новой коронавирусной инфекции, 77,8 тыс. пациентов выздоровели, 1 449 умерли.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для допуска в спортивные, культурные учреждения, фитнес-клубы, бассейны, ТРЦ, бары, боулинг-клубы, картинг-центры, организации допобразования, спа-салоны, солярии, салоны красоты, организации досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением оказания услуг навынос. При этом 100% персонала указанных организаций, обслуживающего посетителей, должны быть вакцинированы.

До 14 ноября подросткам до 16 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, образовательные организации находятся на дистанционке и запрещено проводить развлекательные и зрелищные мероприятия. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями.