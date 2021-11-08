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Пандемия COVID-19
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Песков заявил, что сокращение срока действия QR-кодов не обсуждается

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, в Кремле знают, что сбои по срокам действия кодов были связаны с техническими работами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Александр Щербак/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Сокращение срока действия QR-кодов в России для вакцинированных от ковида не обсуждалось и не обсуждается, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мы ничего на этот счет не слышали, информацией не располагаем. Мы знаем, что, действительно, [это] [сбои по срокам действия кодов] связано с техническими работами. Сама система "Госуслуги" находится в постоянном процессе совершенствования, расширения функционала. Это очень хороший, положительный процесс, но, к сожалению, иногда связанный с такими сбоями. Ничего в этом страшного нет", - сказал Песков.

"На этот счет ничего не обсуждается и не обсуждалось", - подчеркнул представитель Кремля в ответ на уточняющий вопрос журналистов, планируется ли в будущем изменить срок действия QR-кодов.

Некоторые пользователи портала госуслуг утром в понедельник заметили, что срок действия QR-кодов изменился с года до шести месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале. Также пользователи испытывали трудности при попытке войти в мобильное приложение "Госуслуги".

Как позже пояснялось в заявлении Минцифры и Минздрава, срок действия QR-кодов, полученных после вакцинации от коронавируса, остается прежним. Там же отмечалось, что портал госуслуг работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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