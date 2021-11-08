Песков заявил, что выводы об эффективности нерабочих дней делать пока рано

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Выводы о том, насколько эффективным оказался режим нерабочих дней для снижения заболеваемости ковидом в России, делать пока рано. Такое мнение выразил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока рано делать вывод. Он будет понятен как раз где-то только через неделю - реальный вывод", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Он обратил внимание на заявления глав регионов, в том числе мэра Москвы Сергея Собянина. "Мы с вами живем в Москве, и как раз наш мэр сказал, что ситуация в этом плане стабилизируется - с распространением и с уровнем заболеваемости - в Московском регионе. Собственно, это дало основания для того, чтобы не продлевать этот режим здесь, в Москве", - пояснил Песков.

Однако "полный эффект можно будет все-таки осознавать в более длинной перспективе", подытожил он.

Ранее президент России Владимир Путин объявил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии. Решение было принято, чтобы остановить рост заболеваемости ковидом. С 8 ноября режим продлили в пяти российских регионах - Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областях.