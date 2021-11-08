Крупнейший на Урале вуз переводит студентов на удаленку с 15 ноября до конца года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Уральский федеральный университет переводит студентов на дистанционное обучение с 15 ноября до конца года. В очном формате с соблюдением санитарных норм будут проводится лабораторные и исследовательские работы, сообщили в пресс-службе вуза.

"С учетом эпидемиологической ситуации с 15 ноября до конца календарного года все лекции - дистанционно; <...> лабораторные и исследовательские работы, требующие специального оборудования, - очно с соблюдением санитарных норм", - говорится в сообщении.

Практики, семинары и лабораторные, не требующие специального оборудования, и прием задолженностей также рекомендуется проводить дистанционно, в порядке исключения - очно с соблюдением санитарных норм по распоряжению директора института.

Уральский федеральный университет является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 36 тыс. студентов. В 2021 году вуз является лидером по бюджетному приему в стране - абитуриентам доступно 7 500 мест по всем уровням и формам обучения. В УрФУ обучается более 4 300 иностранных студентов из 100 стран мира, действует более 10 лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых.

Всего в регионе зафиксировано 163 211 случаев коронавирусной инфекции. Общее число выписанных достигло 146 061, количество случаев смерти больных ковидом составляет 7 705.