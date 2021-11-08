Темпы роста заболеваемости COVID-19 снизились в Брянской области в нерабочие дни до 5,9%

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Темпы роста заболеваемости коронавирусом снизились в Брянской области в период нерабочих дней с 15,8% до 5,9%. Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала " Россия-24 " губернатор региона Александр Богомаз.

"За эти семь дней, в которые был введен локдаун на территории России, в том числе в Брянской области, темпы роста заболеваемости снизились до 5,9%, хотя до этого у нас на предыдущей неделе было 15,8%", - сказал Богомаз.

Он отметил, что регион выходит на плато. Сейчас в Брянской области более 7 тыс. заразившихся коронавирусом лечатся амбулаторно, в инфекционных госпиталях свободно около 220 коек. Власти региона готовы при необходимости развернуть порядка 700 коечных мест в четырех госпиталях. Также в конце декабря за счет областного бюджета планируется открыть новый инфекционный госпиталь, отметил губернатор.

По данным регионального оперативного штаба на 8 ноября, в Брянской области с начала пандемии выявили 79 877 случаев заражения коронавирусом, из них 522 - за последние сутки. Выздоровели 71 408 человек, 1 963 пациента умерли. Более 461 тыс. человек привились от коронавируса, коллективный иммунитет сформирован на 47,8%.

В регионе приостановили доступ посетителей в косметические и спа-салоны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, организации, проводящие массовые физкультурные, зрелищные и спортивные мероприятия, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы. С 15 ноября вводится система QR-кодов для пропуска в некоторые учреждения, в том числе в кинотеатры, театры, предприятия общественного питания и торговые центры.