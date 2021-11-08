Синоптики спрогнозировали снижение температуры воздуха на 10-12 градусов на Кубани

КРАСНОДАР, 8 ноября. /ТАСС/. Температура воздуха в Краснодарском крае к среде снизится на 10-12 градусов. Также в регионе ожидаются дожди с мокрым снегом, ухудшение видимости, а на дорогах возможна гололедица, сообщили журналистам в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Осадки пройдут в виде дождя, дождя с мокрым снегом, снегом, местами сильные осадки. В юго-восточных, предгорных районах и горах 10 ноября ожидается налипание мокрого снега на деревьях и проводах. <…> Температура воздуха 10 ноября в крае понизится на 10-12 градусов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также ожидается ухудшение видимости, а 10 ноября на дорогах местами образуется гололедица. Кроме того, прохождение фронтальных разделов будет сопровождаться усилением ветра до 15-20 м/с на Черноморском побережье - до 20-25 м/с.