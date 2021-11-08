В Подмосковье достигнут антирекорд по среднесуточной выявляемости коронавируса

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Антирекорд за весь период пандемии коронавируса по выявляемости новых случаев достигли в Подмосковье. Об этом в понедельник в ходе совещания с правительством региона и главами городских округов сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

"Мы за последние три дня в сутки выявляем более 3 тыс. человек (с коронавирусом - прим. ТАСС). Сегодня у нас 3 429. Это такой своего рода антирекорд, такой цифры у нас еще не было. Среднесуточная выявляемость за последнюю неделю подросла на 10%", - сказала Стригункова.

Дети на ИВЛ

Два ребенка с коронавирусной инфекцией подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Московской области, отметила Стригункова.

"Хотелось бы обратить внимание на возрастную структуру. У нас произошли небольшие изменения по возрастам среди выявленных случаев. Растет доля заболевших детей в возрасте от 0 до 9 лет - на 1%. Это, казалось бы, немного, но у нас сейчас в области открыто практически 250 детских коек именно для коронавирусных инфекций. Практически все они заняты на 90% постоянно. <…> Госпитализируем как правило с пневмонией. Два ребенка в настоящее время у нас находятся на ИВЛ", - сказала Стригункова.

Она добавила, что один ребенок находится на ИВЛ в Подольске, другой - в Химках.

Ситуация с коронавирусом в Подмосковье

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Московской области в целом стабилизировалась, однако пока остается напряженной, сообщила зампред.

"Ситуация в принципе напряженная, но действительно стабилизировалась. За прошедшую неделю мы видим, что по госпитализациям у нас есть стабилизация, роста мы сейчас не видим, но тем не менее ситуация все равно напряженная", - сказала она.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 542 376 случаев заражения, в том числе 3 429 - за последние сутки, выздоровели 472 223 человека, умерли 9 179. По последним данным федерального оперативного штаба, полный курс вакцинации в регионе прошел 4 006 021 человек, коллективный иммунитет составляет 67,3%.